Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul ve Ankara için süper hızlı proje: İki şehir arası 80 dakikaya iniyor!

BAZ İSTASYONLARI DEPREMDE NEDEN ÇALIŞMADI?

Oranın kamu kuruluşlarıyla planlanması tabii çok önemli. Hatay'da Amik Ovası'nda yapılmış bir havalimanı. Deprem tam havalimanının üzerinden geçti. Hem ana kırık oldu, hem tali kırık oldu. Ortalama 1.5 metre çöküş oldu havalimanında. 3 bin metrelik pistin önemli bölümü hasar gördü. Arkadaşlarımız teknik olarak incelediğinde şunu söyledi: "Bu piste 1 uçak boş inebilir, dolu kalkabilir." Biz bu şekilde havalimanını açtık. Hocalarımızla, TÜBİTAK ile oturduk planlama yaptık. Mevcut pisti kaldıracağız, zemini iyileştireceğiz. Pisti yükselteceğiz. Havalimanını taşıyabileceğimiz daha iyi bir nokta yok maalesef. Ama riski sıfıra indireceğiz.

Bir musibet bin nasihatten iyidir. Böyle bir depremden çıkaracağımız çok ders var. GSM operatörleriyle ilgili şöyle bir durum oldu. Baz istasyonlarımızın çoğu binaların üstünde. Bina yıkılınca baz istasyonları da devre dışı kaldı. Bu operatörlerin baz istasyonlarının doğru yere yapılmasını sağlıyoruz. Bunları doğru yerlere kurdurmaya başladık. Bir de acil durumlarda kapasite kullanımı durumu var. Kapasitelerini de artırıyoruz. Yine acil durumda 3 operatörün abonelerinin bu operatörlerin baz istasyonlarını kullanabilmesinin önünü açıyoruz. Biz derslerimizi çıkardık. Biz operatörlerin gerekli önlemleri alması konusunda takipçiyiz. Baz istasyonlarının deprem tahkiki yapılmamış binaların üzerine konmasını yasaklayacak bir yasal düzenlemeye gidebiliriz. Ulaştırma ile ilgili yönetmeliklerde yeni bir ihtiyaç hissetmiyoruz.

İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ TAHLİYE PLANI

Elimizi vicdanımıza koyalım. İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, Kuzey Marmara otoyolunu 3 saat bakıma alsak ne olur? İstanbul'da beklenen deprem ile ilgili, bu kentin depremde tahliye edilmesiyle ilgili bizim planlarımız var. Öncelikle kente girenlerin önceliklerini disipline edeceğiz. Trafiği yaratan kentten çıkanlardan ziyade girenler oluyor. İstanbul'daki konut yoğunluğu hiçbir yere benzemiyor. Önemli yapılarımızın hepsi sınıfı geçmiştir. Bu 11 ilde de geçmiştir. Büyük yapılarımızda yıkım beklemiyoruz." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN