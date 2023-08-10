Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği!

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle iş birliği yapan Türkiye, İngiltere ile de iş birliğini devam ettiriyor.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE KOLLUK GÜÇLERİ İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Son dönemde Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı yeni bir adım atıldı. Çoğu terör örgütleriyle iltisaklı olan ve Türkiye'yi karalayıp iltica edenler kişilere karşı, İngiltere ve Türkiye kolluk güçleri, istihbarat paylaşımı dahil iş birliği yapacak.



3'ÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE KABUL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu kapsamda kesinlikle üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. İngiliz makamları bu konuya özellikle hassasiyet gösterecek.



MÜKEMMELİYET MERKEZİ'NE DESTEK VERECEK

İngiltere ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi'ne destek verecek. Türkiye'nin kendi projesi olan bu merkez, düzensiz göçle mücadeleye destek olacak.



BAŞKAN ERDOĞAN DESTEKLEYECEK

Bu çerçevede İngilizler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek. Konu, G7 platformunda da gündem haline getirilecek.