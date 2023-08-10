ESNAF PERŞİAN HALDE Sait Baştaş, "İş bilmez bir belediye ile çalışıyor. Dünyanın en büyük açık hava merkezlerinden birisi burası ve en işlek caddesi. Esnafın iş yapacağı bir sezon" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş , "15 gündür esnaf kapalı ve biz 1 ay önce başvuru yaptık Kemeraltı, UNESCO dünya miraslar listesine girsin diye. Böyle mi sokacağız?" dedi. Öte yandan yaz sezonu olmasına rağmen CHP belediyesinin iş bilmezliği nedeniyle müşteri bulamayan esnaf kirasını dahi çıkaramıyor. Skandal durumu isyan eden esnaf "Çarsı kokuyor, müşteri girmiyor" diyerek isyan etti.





BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNAFI BIKTIRDI

Skandal ile ilgili açıklamada bulunan bir esnaf, "Ocak ayında geldiler işaretlemeler yaptılar. Biz dedik ki 1 hafta, 10 gün bir tarih verin biz full kapatalım. Kışın zaten iş yok dedik. Kapatalım yaza uzamasın bu mesele dedik, Temmuz-Ağustos'ta mal almışız borca girmişiz bize yaptıkları rezilliğe bakar mısınız ya" dedi.



Diğer bir esnaf ise, "Biz her gün zarar yapıyoruz ve kimse buna el atmıyor. Ya Kemeraltı turistik bir yer herkesin tam para kazanacağı zamanda bizim uğraştığımız şeye bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.