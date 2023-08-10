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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yoksunu belediyeciliği Kemeraltı esnafını perişan etti: Her gün zarar ediyoruz

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafını perişan etti. 2400 yıllık tarihe sahip Kemeraltı Çarşısı altyapı yetersizliğinden adeta can çekişiyor. CHP belediyesinin iş bilmezliği nedeniyle 15 gündür çözülemeyen kanalizasyon sorunu esnafa büyük yönde zarar verdi. Kirasını dahi çıkaramayan esnaf, "Ocak ayında geldiler işaretlemeler yaptılar. Biz dedik ki 1 hafta, 10 gün bir tarih verin biz full kapatalım. Kışın zaten iş yok dedik. Kapatalım yaza uzamasın bu mesele dedik, Temmuz-Ağustos’ta mal almışız borca girmişiz bize yaptıkları rezilliğe bakar mısınız ya" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 19:48 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 20:06
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet yoksunu belediyeciliği Kemeraltı esnafını perişan etti: Her gün zarar ediyoruz

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlatılan altyapı çalışmalarına başladı. Ancak CHP'nin vasat ve hizmet yoksunu belediyeciliği nedeniyle çalışmalar kış boyunca tamamlanamadı.



Her yağmur yağdığında dükkanların su basması, esnaf tarafından büyük tepkilere neden oldu.



TARİHİ ÇARŞIDA DÜKKANLAR KAPANDI
2400 yıllık tarihe sahip Kemeraltı Çarşısı altyapı yetersizliğinden adeta can çekişiyor. 15 gündür çözülemeyen kanalizasyon sorunu esnafı çileden çıkardı.

Yaz ayından en işlek döneminde olmasına rağmen 15 gündür tamamlanamayan sorun vatandaşların can güvenliğini de tehlike atıyor.



AK PARTİ'DEN ÇOK SER TEPKİ
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş çok sert açıklamalarda bulunarak, CHP hizmet yoksunu belediyeciliğini çok sert eleştirdi.



ESNAF PERŞİAN HALDE
Sait Baştaş, "İş bilmez bir belediye ile çalışıyor. Dünyanın en büyük açık hava merkezlerinden birisi burası ve en işlek caddesi. Esnafın iş yapacağı bir sezon" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, "15 gündür esnaf kapalı ve biz 1 ay önce başvuru yaptık Kemeraltı, UNESCO dünya miraslar listesine girsin diye. Böyle mi sokacağız?" dedi.

Öte yandan yaz sezonu olmasına rağmen CHP belediyesinin iş bilmezliği nedeniyle müşteri bulamayan esnaf kirasını dahi çıkaramıyor. Skandal durumu isyan eden esnaf "Çarsı kokuyor, müşteri girmiyor" diyerek isyan etti.



BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNAFI BIKTIRDI
Skandal ile ilgili açıklamada bulunan bir esnaf, "Ocak ayında geldiler işaretlemeler yaptılar. Biz dedik ki 1 hafta, 10 gün bir tarih verin biz full kapatalım. Kışın zaten iş yok dedik. Kapatalım yaza uzamasın bu mesele dedik, Temmuz-Ağustos'ta mal almışız borca girmişiz bize yaptıkları rezilliğe bakar mısınız ya" dedi.

Diğer bir esnaf ise, "Biz her gün zarar yapıyoruz ve kimse buna el atmıyor. Ya Kemeraltı turistik bir yer herkesin tam para kazanacağı zamanda bizim uğraştığımız şeye bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

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