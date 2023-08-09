Babasının koltuğuna göz diken İmamoğlu kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'na telefon etti! "Aman efendim..."

İmamoğlu, yine İstanbul'u bıraktı. Tunceli'ye yol aldı. Propagandaya başladı. Gazeteciler, "Neden Kılıçdaroğlu yok" diye sıkıştırdı! Ekrem Bey de "Biz hiç küser miyiz" mesajı vermeye çalıştı.
İmamoğlu, yine İstanbul'u bıraktı. Tunceli'ye yol aldı. Propagandaya başladı. Gazeteciler, "Neden Kılıçdaroğlu yok" diye sıkıştırdı! Ekrem Bey de "Biz hiç küser miyiz" mesajı vermeye çalıştı.
Kemal Bey'i cepten aradı. Açılmadı. Evden aradı, ulaşamadı. Zorla da olsa bağlandı. Sanki "Git artık" demiyormuş gibi "Bir isteğiniz var mı" diyerek söz açtı. Herkesten selam yolladı. Oscarlık performansıyla kıskandırdı!
ALO BEN EKREM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine adeta nispet yaptı. Elazığ ve Tunceli'de gövde gösterisine kalkıştı. Gazetecilerin "Kılıçdaroğlu ile aranız nasıl?" sorusu üzerine, telefonu eline aldı.
Kılıçdaroğlu'nu aradı. Telefonla konuşurken şekilden şekile girerek, "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" diyerek gönül almaya çalıştı.
Gazetecilere de Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüğünü söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı...