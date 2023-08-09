Babasının koltuğuna göz diken İmamoğlu kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'na telefon etti! "Aman efendim..."

İmamoğlu, yine İstanbul'u bıraktı. Tunceli'ye yol aldı. Propagandaya başladı. Gazeteciler, "Neden Kılıçdaroğlu yok" diye sıkıştırdı! Ekrem Bey de "Biz hiç küser miyiz" mesajı vermeye çalıştı.





Kemal Bey'i cepten aradı. Açılmadı. Evden aradı, ulaşamadı. Zorla da olsa bağlandı. Sanki "Git artık" demiyormuş gibi "Bir isteğiniz var mı" diyerek söz açtı. Herkesten selam yolladı. Oscarlık performansıyla kıskandırdı!