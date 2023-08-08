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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 11:02 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 11:14
Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.




Söz konusu açıklamalada şu ifadelere yer verildi;

Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.


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