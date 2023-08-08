Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.



Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7dfwlIgVJ8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2023







Söz konusu açıklamalada şu ifadelere yer verildi;



Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.