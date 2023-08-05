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Kılıçdaroğlu kaza son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı geçirdi, son durumu ne?

Erzincan- Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Peki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaralı mı, son durumu ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 15:49 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 15:59
Kılıçdaroğlu kaza son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı geçirdi, son durumu ne?

Kılıçdaroğlu kaza mı geçirdi? Sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Peki, Kılıçdaroğlu'nın son durumu ne? İşte detaylar...

Konvoyu kazaya karıştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1'i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.


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