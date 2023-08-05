Başkan Erdoğan’dan yerel seçimler öncesi açıklama: Yerel seçimlerden zaferle çıkacağız!

Seçim İşleri Başkanlığımız alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MYK üyelerimiz ve vekillerimizle çalışıyoruz. Tüm Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçimlerden başarılı şekilde zaferle çıkacağız.
AYNI ÇİZGİDEYİZ
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "En doğru adayları tespit edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.
Putin'in Ağustos ayında ziyaret edebileceğini aktaran Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzelliktir. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum."
Putin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.
İLK KADIN AMİRALE KUTLAMA
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TSK'nın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ı tebrik etti. "Kadın gücünün her meslekte olmasından mutluluk duydum" dedi.