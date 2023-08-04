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İYİ Parti'de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonda krizler bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 00:28 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 00:31
İYİ Parti’de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında bozguna uğrayan 8'li koaslisyonda krizler bitmek bilmiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması alevlenerek parti içindeki gerilimi artırdı.

CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı.

İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etti.

Yapılan yazılı basın açıklamasında, İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik hedeflerinin gerisinde kaldığı vurgulanırken, İlçe Başkanı Korkmaz'ın eleştirilere ve önerilere kulak tıkadığı, hatta eleştirenleri pasivize etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın "yeniden başarısızlık" hedefine katılmama kararı alındığı belirtilirken, şu isimlerin İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği duyuruldu: "Ebru Çelik, Esengül Pehlivan, Oktay Kara, A. Sefa Uslu, Halil Akaydın, İbrahim Dinçer, Ali Ferliler, Necati Turan, Naci Ecoğlu, Cafer Yüce, Hasan Hüseyin Saraç, Alim Çelik, Elif Kara, Arzu Akaydın."

İstifa eden isimler, gelecek yerel seçimleri göz önünde bulundurularak, İYİ Parti'nin başarısını artırmayı hedefleyen bir ilçe yönetiminin oluşturulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Açıklamada, görevlerine devam eden diğer üyelerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

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