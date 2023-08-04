İYİ Parti’de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti

Açıklamada, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın "yeniden başarısızlık" hedefine katılmama kararı alındığı belirtilirken, şu isimlerin İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği duyuruldu: "Ebru Çelik, Esengül Pehlivan, Oktay Kara, A. Sefa Uslu, Halil Akaydın, İbrahim Dinçer, Ali Ferliler, Necati Turan, Naci Ecoğlu, Cafer Yüce, Hasan Hüseyin Saraç, Alim Çelik, Elif Kara, Arzu Akaydın."

İstifa eden isimler, gelecek yerel seçimleri göz önünde bulundurularak, İYİ Parti'nin başarısını artırmayı hedefleyen bir ilçe yönetiminin oluşturulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Açıklamada, görevlerine devam eden diğer üyelerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.