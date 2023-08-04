Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun yine devrede! Mustafa Sarıgül’e sosyal medyadan ayar: Hangi sıfat ve hadle...





"CHP'NİN GENEL BAŞKAN ARAYIŞI YOKTUR"

Katıldığı canlı yayında konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.





"NE YAPMAK İSTEDİNİZ DE KILIÇDAROĞLU ENGEL OLDU?"

CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.





EKREM İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU YİNE DEVREDE

Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarının ardından İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun tekrar devreye girdi.



Daha önce CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu ile tartışan Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğraflarını servis eden Murat Ongun yönetimindeki sosyal medya hesabı bu kez de Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı.





"HANGİ SIFAT VE HADLE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Murat Ongun yönetiminde olduğu iddia edilen hesabın söz konusu paylaşımında, "20 yıllık CHP'li 9 yıldır da Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel'e, 20 yıllık CHP'li 10 yıllık Belediye Başkanlığı'nın son 4 yılı İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na, 2 ay önce partiye katılan Mustafa Sarıgül hangi sıfat ve hadle medya aracılığıyla ayar vermeye, CHP'lilik öğretmeye kalkıyor? Her fırsatta CHP gelenekleri-kurumsalı diyen Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu neden susuyor? CHP'yi kamuoyunun önünde tartıştırmam diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu neden susuyor?" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN