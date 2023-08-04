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Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi

Son dakika haberi! Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede kalan Türk Hava Yolları'nın (THY) 7 kişilik ekibinin İstanbul'a ulaştığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 12:22 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 12:22
Askeri darbe sonrası Nijer’de kalan THY ekibi yurda getirildi

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede kalan Türk Hava Yolları'nın (THY) 7 kişilik ekibinin İstanbul'a ulaştığı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da meydana gelen politik huzursuzluk sonucu Nijer'in hava sahasının kapandığı belirtildi.

Hava sahasının kapanması nedeniyle Nijer'de kalan 4 kabin, 2 kokpit ve 1 teknisyenden oluşan ekibin otellerinde ve güvenli bölgede tutulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen sefer ile 3 Ağustos'ta çalışma arkadaşlarımız güvenli bir şekilde Çad'ın başkenti Encemine'ye ulaştırılmıştı. Arkadaşlarımız TK 642 Encemine-İstanbul seferiyle bu sabah saat 10.20'de İstanbul'a dönmüşlerdir."

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