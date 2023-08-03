Türk Hava Yolları’ndan küresel tanıtım çalışması! İlk kez havadan havaya çekim!

Türk Hava Yolları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Türkiye semalarında ilk defa havada 8K görüntü kalitesi ile başka bir jetten ticari bir yolcu uçağının çekimi gerçekleşti. Çekilen görüntüler, Türk Hava Yolları ve TGA tarafından yürütülen küresel tanıtım çalışmaları kapsamında kullanılacak.

Hazırlık çalışmaları 10 ay süren proje için gerçekleştirilen uçuşların öncesinde; uçuş emniyet, entegre operasyon ve kule çalışanları, uçuşta görevli tüm pilotlar, çekim ekibi ve diğer çalışanlar ile uzun toplantılar yapıldı. Çekimler, üç günü İstanbul'da ve iki günü Antalya'da olmak üzere toplamda 14 saatlik uçuş süresi ile yapılırken hava sahasındaki operasyonların aksamaması için bu çekimlere özel uygun planlamalar ve rotalar hazırlandı.

İstanbul ve Antalya'nın doğası ve zengin kültürel mirasını detaylı gösterebilmek ve daha görünür kılabilmek için uçuşlar olabildiğince alçaktan ve düşük hızda yapıldı.