TSK’da bir ilk: YAŞ’ta kadın amiral ataması yapıldı! Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak 2004 yılında röportaj vermişti. Amiral Gökçen Fırat Sabah gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: NEDEN DOKTOR OLMAYI İSTEMEDİNİZ?

Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı. FARKLI OLMAK, İLKİ BAŞARMAK MI İSTEDİNİZ YANİ?

Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı. BU ÜNİFORMA AŞKI NEREDEN KAYNAKLANIYOR PEKİ?

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.

DONANMAYI ÖZELLİKLE Mİ İSTEDİNİZ PEKİ?

Evet. Kara harp, hava harp okullarının da broşürleri gelmişti ama Deniz Harp Okulu'nun sınavına girdim sadece. Denizci olmak daha özgün ve daha zevkli. Çünkü denizle içiçesiniz, devamlı seyirler var. AİLENİZ NASIL BAKIYOR MESLEĞİNİZE?

Annem önce tıpa girmemi istiyordu. Ama babam çok destekledi. Kendisi de çok istemiş zamanında, olmamış. Benim olmamı çok istedi. EMRİNDE 9 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Kadın gemi komutanı ifadesi siviller için çok şey ifade etmeyebilir. Ne yapıyorsunuz bu eğitim botunda, nasıl çalışıyorsunuz? Personel olarak 2 astsubay ve 7 er var. Geminin görevi Deniz Harp Okulu öğrencilerini donanmaya hazırlamak; deniz eğitimlerini, seyir eğitimlerini icra ettirmek. Onlarla beraber seyre çıkıyoruz. Hem teorik olarak anlatıyoruz hem de bilfiil icra ettiriyoruz. Yani gemi komutanı gemisinin sevk ve idaresinden sorumludur. Tabii bu, aklıma estiğinde gemiyi alıp çıkartıyorum anlamına gelmiyor!

GEMİ KOMUTANLIĞINA NASIL TERFİ EDİYORSUNUZ, HANGİ SÜREÇLERDEN GEÇTİNİZ?

Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum. ŞİMDİYE KADAR NEDEN HİÇ KADIN GEMİ KOMUTANI OLMADI?

Çünkü ilk kadın subaylar 96'da mezun oldu. Zaten bir subayın komutan olabilmesi için 5-6 sene normal bir periyod. 96'dan bu zamana kadar mezun olan erkek subayların hepsi komutan oldu diye de bir şey yok. Bayan subayların daha yeni yeni donanmaya katılmasından kaynaklanıyor yani. GEMİ KOMUTANLIĞINDAN SONRAKİ ADIM NEDİR?

Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN