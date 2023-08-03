Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’daki tarihi yapılarla ilgili yürütülecek çalışmaları anlattı

Programın ardından "Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı" ile ilgili sunum yapan Ersoy, depremlerden etkilenen Hatay'ın merkezini, aslına uygun yeniden canlandırmayı, kültürel mirasını ihya etmeyi, kent kimliğini korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 15 Mayıs'ta yapılan protokolle sit alanları ve tescilli yapılara ilişkin her türlü plan ve proje hazırlama, uygulama ve denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devrildiğini bildirdi.

"HEDEFİMİZ 15 EYLÜL'E KADAR BURADAKİ HAFRİYATIN TAMAMINI KALDIRMAK"

Planın, uygulama takvimine ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu alan içindeki hafriyatın kaldırılması esas önceliğimizdi. Hafriyat çalışmaları hala devam ediyor. Hedefimiz 15 Eylül'e kadar buradaki hafriyatın tamamını kaldırmak. Aynı şekilde buradaki hafriyatı kaldırdıktan sonra ayrıştırma noktalarına taşıyoruz. Ayrıştırma noktasında, kurtarma kazısıyla kurtarılabilecek alanları, malzemeleri çıkarıyoruz. Onları yeniden ihya sırasında aynı binaların restorasyon ve rekonstrüksiyonlarında yapı malzemesi olarak kullanmaya devam edeceğiz."