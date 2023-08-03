İsviçreli gazeteci Bay Bay Kemal’i manşetine taşıdı: Kılıçdaroğlu CHP’yi zehirliyor





AJANDAMIZ VAR

CHP'de genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine renk vermedi. 10 Ağustos'ta açıklama yapıp yapmayacağı konusunda, "Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendiriyorum. Ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünerek en sağlıklı kararı vereceğiz" sözlerini kaydetti.

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