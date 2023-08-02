Foto şok: Kemal Bey bak bak kimler bir araya gelmiş! İmamoğlu ’değişim’ peşinde

CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, dikkat çekici bir fotoğraf karesi gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği festivalde partinin eski genel başkanlarıyla yemek yedi.
CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, dikkat çekici bir fotoğraf karesi gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği festivalde partinin eski genel başkanlarıyla yemek yedi.
İmamoğlu, bu buluşmada eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın'la bir fotoğraf çektirdi. Buluşmaya katılan isimler, yemekte değişim tartışmaları ve partideki kurultay sürecinin gündeme geldiğini söyledi. Karayalçın, "Partide oligarşik bir yapı var. Demokrasiyi tabana yaymalıyız. Örgütleri yeterince çalıştıramadık, seçimleri bu yüzden kaybetti" dedi. "Partiliye Mektup" adında bir bildiri hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getirdi. İmamoğlu'nun İBB'nin başında kalmasının bir "zorunluluk" olduğunu ifade etti.
ÜÇ SENARYO
- Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yeniden aday olması. Özgür Özel'in Genel Başkan koltuğuna oturması.
- İmamoğlu'nun, Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayda CHP genel başkanlığına aday olması.
- İmamoğlu'nun Özel'i genel başkanlığa aday gösterip, AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki Recep Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül modelini uygulaması...
MEDYAYA MUHALİF
CHP Genel Merkezi, "Değişim" hareketine destek veren Halk TV'nin para musluğunu kapattı. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sözcü TV'yi de sıkı kontrole aldı. Şimdi de hem Önder Sav'ın hem de Özgür Özel'in röportajını yayınlayan Cumhuriyet'i, kara listeye yazdı.
AĞABEY FORMÜLÜ
CHP'de şimdi de "Ağabey" formülü dillendirildi. Kimileri "Murat Karayalçın" olsun dedi. Kimileri de "Bu partinin kendi evlatları var. Engin Altay'ı var... Geçiş sürecini iyi yönetir" sözlerini kaydetti...