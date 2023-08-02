Foto şok: Kemal Bey bak bak kimler bir araya gelmiş! İmamoğlu ’değişim’ peşinde



İmamoğlu, bu buluşmada eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın'la bir fotoğraf çektirdi. Buluşmaya katılan isimler, yemekte değişim tartışmaları ve partideki kurultay sürecinin gündeme geldiğini söyledi. Karayalçın, "Partide oligarşik bir yapı var. Demokrasiyi tabana yaymalıyız. Örgütleri yeterince çalıştıramadık, seçimleri bu yüzden kaybetti" dedi. "Partiliye Mektup" adında bir bildiri hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getirdi. İmamoğlu'nun İBB'nin başında kalmasının bir "zorunluluk" olduğunu ifade etti.