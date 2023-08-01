Şanlıurfa’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu!

Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.