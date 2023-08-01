O ilimizde yılan istilası başladı! Burası Amazon ormanları değil Türkiye! Hemen evi boşalttılar... Yılanları mıknatıs gibi çekiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde yılan vakalarında artış yaşanıyor. Son dönemde Ordu 'nun Altınordu ilçesinde yaşanan dev yılan olayı, doğaya akın eden yılanların zaman zaman insan yaşamına dahil olabildiğini gözler önüne serdi. Burası Amerika değil, Türkiye ! Dev yılanı fark edince evlerini apar topar boşaltan insanlar, yaşadıkları şok ve korkuyla büyük endişe içinde kaldılar. Uzmanlar acil durum uyarısında bulundu ve o ilde yılan istilası başladığını bildirdi.

Uzmanlar, sıcak hava koşulları ve doğal çevrenin değişimiyle birlikte yılan vakalarının artacağı konusunda uyarıyorlar. Halkın yılan saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, piknik gibi açık alanlarda yapılacak etkinliklerde çevrelerini kontrol etmelerini ve yılanlarla karşılaşıldığında uzman ekiplerden yardım almalarını tavsiye ediyorlar.

Yılanlar, ekosistemde önemli bir rol oynayan canlılardır ve doğal dengenin korunmasında önemli bir yere sahiptirler. Ancak, insanlarla temas halinde olmaları risk yaratabilir ve yılan ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yılanların yaşadığı bölgelerde bilinçli davranmak ve onların doğal yaşam alanlarına saygı göstermek, hem insanların güvenliği hem de yılanların korunması açısından önemlidir.