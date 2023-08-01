Kemal Bey’i kimse durduramıyor: Tüzük’teki bağlayıcı maddeleri tanımadı

CHP'DE son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi. Madde 47'de yer alan, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez" hükmünü 1 hafta aşmasına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi çiğnedi.

Sorgusuz sualsiz listeleri belirledi. Tüzüğün 52/2 maddesinde yer alan, "Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez" hükmüne rağmen 2018 ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlendi. Tüzük bir kez daha ihlal edildi.