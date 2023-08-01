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Kemal Bey'i kimse durduramıyor: Tüzük’teki bağlayıcı maddeleri tanımadı

Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. Tüzük’teki bağlayıcı maddeleri tanımadı. Partinin anayasasını adeta rafa kaldırdı. Kafasına göre yönetim yaptı... Şimdi de gözlerini mahalle delegelerine çevirdi. Kaybettiği yerlerdeki seçimleri iptal etti.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Kemal Bey’i kimse durduramıyor: Tüzük’teki bağlayıcı maddeleri tanımadı

CHP'DE son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi. Madde 47'de yer alan, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez" hükmünü 1 hafta aşmasına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi çiğnedi.

Sorgusuz sualsiz listeleri belirledi. Tüzüğün 52/2 maddesinde yer alan, "Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez" hükmüne rağmen 2018 ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlendi. Tüzük bir kez daha ihlal edildi.

Son seçimde CHP listeleri üzerinden küçük ortaklara Meclis'te 38 koltuk hediye etti. Kendisine biat eden isimleri de 4-5 dönemdir vekil koltuğundan indirmedi. Şimdi de gözlerini mahalle delegelerine çevirdi. Kaybettiği yerlerdeki seçimleri iptal etti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarına göre planlarını geliştirdi.


ÖZEL AÇIKLAMA
CHP'DE değişim ve Zoom toplantısı tartışmaları devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'da partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin kendisi olduğu açıktır" dedi. Kendisinin Genel Başkan, İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olması gerektiğini ima etti.

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