Putin kritik tarihi duyurdu: Dünyanın gözü bu görüşmede! Başkan Erdoğan Türkiye’yi enerji üssü yapacak

Rusya lideri Putin, Avrupa'nın Türkiye'den gaz almasına yeşil ışık yaktı. Bir dağıtım merkezi kurularak, Rus gazının buradan gönderilebileceğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan'la, Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini vurguladı.



Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) enerji yatırımı için kolları sıvadı. Rüzgâr santralleri, güneş panelleri ve termik santraller kurmak için yer aramaya başladı. Erdoğan ise tüm projelerde yerli ürün kullanılmasını şart koşup imza attı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

Rusya, 17 Temmuz'da sona eren Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatmadı. Ancak Afrika ülkelerine bedava tahıl göndereceğini açıkladı. Dünya ise "Bu işi Erdoğan çözer" diyerek beklemeye başladı. Gözler bu çerçevede yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesine odaklandı. Bununla ilgili, Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı. "Bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız" ifadelerini kullandı. Putin, ya kendisinin Türkiye'ye gelerek ya da Erdoğan'ın Rusya'ya giderek yüz yüze görüşme konusunda daha önce anlaştıklarını aktardı.