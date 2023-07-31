Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarının şartlarının daha fazla iyileştirilmesi için "Beyaz Reform" dönemi başlatıldı

Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, büyük bir sağlık savaşımı verdikleri günlerin ertesinden başlayarak sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.

Bu amaçla Beyaz Reform sürecinde planlı, sonuç alıcı şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Koca, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, doğru tutumun şimdi de bu olduğunu belirtti.