Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de 'İşsizlik Sigortası Fonu'na ilşkin önemli bir karar yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de 'İşsizlik Sigortası Fonu'na ilşkin önemli bir karar yer aldı.
PRİM GELİRİ ORANI YÜZDE 50'E ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.