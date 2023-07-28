Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2 9 Temmuz 2023 Cumartesi günkü Resmi Gazete 'de ' İşsizlik Sigortası Fonu 'na ilşkin önemli bir karar yer aldı.

PRİM GELİRİ ORANI YÜZDE 50'E ÇIKARILDI Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.