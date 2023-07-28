Edirne’de yakalanan eski HDP’li Belediye Eş Başkanı tutuklandı





Edirne'den PKK-KCK terör örgütü üyesi bir kişinin geçeceği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı.



Arama sonrası yakalanan Fatma Arşimet'in terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan bir kişi olduğu ve geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi.