Marmaray ile 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı

"MARMARAY İLE YÜK TAŞIMACILIĞI DA KESİNTİSİZ HALE GELDİ"

Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı sunan Marmaray'ın sadece yolcu değil, yük taşımacılığında da ön plana çıktığına işaret eden Uraloğlu, "Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz hale geldi. Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ, MARMARAY'I KULLANARAK TARİHE GEÇTİ

Uraloğlu, Marmaray'ın, yurt içi yük taşımacılığında da çığır açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'ı kullandı. 8 Mayıs 2020'de Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, buradan geçerek Marmaray'ı kullanan ilk yurt içi yük treni oldu. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden bugüne kadar 3 bin 29 yük treni geçerken bu trenlerden 1610'u Avrupa yönüne, 1419'u ise Asya yönüne geçti ve çoğu ihracat yükü taşıdı. Derince-Tekirdağ feribotu aktarmasıyla yapılan yük taşımalarının Marmaray ile kesintisiz yapılmasıyla ara elleçleme ve feribot maliyetleri ortadan kaldırılırken hem zaman hem maliyet açısından rekabet edilebilir taşıma tarifeleri oluşturuldu."