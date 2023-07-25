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İstanbul Cihangir'deki eş değiştirme partisi skandalında flaş gelişme! Kilit vuruldu! Belgelerde şarküteri gerçekte speed dating mekanı!

Son dakika haberleri... İstanbul Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıkmış tepkiler çığ gibi büyümüştü. Rezaletin ardından Beyoğlu Belediyesi harekete geçti. Resmi belgelerde 'şarküteri' olarak görünen ve 'speed dating' skandalı için kullanılan mekana zabıta ekipleri tarafından kilit vuruldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 15:58 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 16:04
İstanbul Cihangir’deki eş değiştirme partisi skandalında flaş gelişme! Kilit vuruldu! Belgelerde şarküteri gerçekte speed dating mekanı!

İstanbul Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. "Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı.

Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 4 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu skandal için bir de Instagram hesabı açmışlar. Hesapta 'özel biletli etkinliktir' notu düşülürken bir de bu ahlaksızlık için bilet ücreti belirlemişler.

MEKANIN KAPISINA KİLİT VURULDU
Sosyal medyada büyük tepki çeken ahlaksız görüntülerin ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

Resmi belgelerde 'şarküteri ' olarak görünen mekan, ticari faaliyetten men edilerek kapısına kilit vuruldu.

SPEED DATİNG REZALETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır. Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra ding dang dong! Zil çalar... Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırsınız. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir. Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.


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