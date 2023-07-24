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    Başkan Erdoğan talimat verdi! Yerel seçim için 4 faktör belirledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. AK Parti, yerel seçim için 4 faktör belirledi. Hayat pahalılığı ile mücadele listeye girdi. İşte habere ilişkim tüm detaylar...

    Dört dörtlük atak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimi sonrası, yerel seçim startını verdi. AK Parti'de geçen hafta yapılan strateji toplantısında 14-28 Mayıs seçim sonuçları analiz edildi. Yerel seçimlerde izlenecek yol haritası belirlendi. Hazırlanan rapora göre, yerel seçimlerde AK Parti'nin iyi bir noktada olduğu, büyükşehirlerde ve illerde oy kaybetme nedenlerinin farklılıklar gösterdiği belirtildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde izlenecek yol haritası belirlendi. Buna göre "AK Parti, birinci parti olma özelliğini sürdürecek. İkinci olarak, hayat pahalılığıyla mücadele devam edecek, gündem olmaktan çıkarılacak. Üçüncü faktör, muhalefetin dağınık görüntüsü seçmeni rahatsız eden bir pozisyonda. Buna göre strateji belirlenecek. Son faktör ise Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler konusunun çözüme kavuşturulması" olacak...

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimat verdi! Yerel seçim için 4 faktör belirledi
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