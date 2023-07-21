İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e bir aşağılık saldırı daha | İsveç basını kınadı! İslam dünyası ayağa kalktı

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine yönelik saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan bu skandal olay sonrası dünyanın her yerinden peş peşe tepkiler geldi.
Öte yandan İsveç basınının da bu sabahki gündemi bu konu oldu. İsveç gazetesi Dagens Nyheter, pek çok ülkenin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini kınadı.
Hallands Nyyheter de yaşananları kaleme alarak Türkiye'nin Kur'an yakma eylemi nedeniyle öfkeli olduğunu ifade etti.
Haberde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi olan Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamalarına yer verildi. Kılıç, "İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçaklığı şiddetle kınıyorum. Bu alçakça hareket demokrasiye ve özgürlüğe hakarettir ve insanlık suçudur. İsveç hükümeti arkasına saklandığı kanunları, kararları ve uygulamaları gözden geçirmelidir" şeklinde konuşmuştu.
Haberin devamında ise BM Başkanı Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric'in de sözlerine yer veren gazete, "BM bile bu eylemi açıkça eleştirdi" sözlerine yer verdi.
Aftonbladet'te ise bir düşünce yazısı yayımlandı. Yazıda, Kur'an yaklamalar devam ederse, özellikle cami dışları ya da büyükelçilikler gibi hassas yerlerde meydana gelrise, dünyanın bazı bölgelerinden güçlü tepkilerin devam etmesi normal" denildi.
İsveç polisinin Kur'an yakma olaylarını durdurmak istediğinden bahseden gazete, "Ancak mahkeme, güvenlik risklerine atıfta bulunarak buna izin verilmediğine karar verdi."
'Bunun biraz tufah bir karar' olduğu belirtilirken, "Anayasaya göre belirli durumlarla ifade özgürlüğüne kısıtlama getirilmesi mümkün" denildi.
Mahkeme üyelerinin bile sonucun 'talihsiz olduğunu' düşündüğünden bahseden gazete, "Dışişleri Bakanı Tobias Billström İsveç'te ifade özgürlüğünün nasıl işlediğini anlatmak için İslam temsilcilerini çağırdı. Ancak açıklamalar ne olursa olsun İslam dünyası Kur'an'ın yakılmasını asla sessizce kabul etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.