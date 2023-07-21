İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e bir aşağılık saldırı daha | İsveç basını kınadı! İslam dünyası ayağa kalktı





Hallands Nyyheter de yaşananları kaleme alarak Türkiye'nin Kur'an yakma eylemi nedeniyle öfkeli olduğunu ifade etti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi olan Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamalarına yer verildi. Kılıç, "İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçaklığı şiddetle kınıyorum. Bu alçakça hareket demokrasiye ve özgürlüğe hakarettir ve insanlık suçudur. İsveç hükümeti arkasına saklandığı kanunları, kararları ve uygulamaları gözden geçirmelidir" şeklinde konuşmuştu.

Haberin devamında ise BM Başkanı Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric'in de sözlerine yer veren gazete, "BM bile bu eylemi açıkça eleştirdi" sözlerine yer verdi.