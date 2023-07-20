AFAD Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner depolamaya başladı

Silivri Belediyesi olarak AFAD'a 20 dönüm arazimizi tahsis ettik ve bu alanın içerisinde planlanan 5 bin konteyner 80 bin çadır, 1 ay içerisinde depolama alanımızda hazır olmuş olacak. AFAD'ımızın yurdumuzun dört bir yanında yapmış olduğu bu depolama alanlarına İstanbul'da Silivri de eklenecek. Bu depolama alanına hiç ihtiyaç duyulmamasını dilerken, aynı zamanda hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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