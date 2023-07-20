AFAD Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner depolamaya başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası depremlere karşı yurt genelinde çalışmalarını sürdürürken, Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner ve çadır depolamaya başladı.
Olası Marmara depreminde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermeyi amaçlayan merkeze TIR'larla getirilen konteynerler, vinçler yardımı ile yerleştirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde iş makineleri aralıksız çalışırken, merkezdeki hazırlıklar havadan görüntülendi.
"ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDE BU KONTEYNERLER YERLEŞTİRİLİYOR"
Konteynerlerin indirilme çalışmalarını yerinde inceleyen Tekirdağ AFAD il Müdürü Tezcan Buçan, "Ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanılabilecek çadır ve prefabrik konteyner evlerden ilk etapta 628 adedi Silivri'ye getirildi.
Ülkemizin hemen her bölgesinde bu konteynerlerimiz yerleştiriliyor. Amaç, ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanılabilecek en etkin, en hızlı, en seri biçimde kullanılabilecek konteynerleri hazır tutmak" dedi.