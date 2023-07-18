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    Başkan Erdoğan'dan Körfez yolunda net 'Tahıl Koridoru' mesajı: Putin'le görüşeceğim

    Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Beşar Esad ile görüşmeye kapalı olmadığını vurguladı. Tahıl Anlaşması'nın devam etmesi için de Putin'le konuşacağını anlattı.

    Esad’la görüşürüz

    Suriye'ye kapımız açık. Esad'la görüşürüz. Esad, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz terörle mücadele için oradayız.



    Temennimiz tahıl anlaşmasının devam etmesidir. Putin'le görüşüp adımları atarız. Ayrıca bazı cambazların söylediği gibi BOTAŞ'ın satılması diye bir şey yok.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 200 işadamı ile 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıktı. Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı yaptı:
    - Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek hedefimiz. İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor.
    - Gündemimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi.
    - Cidde'nin ardından stratejik ortağımız dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı BAE olacak.

        - Tahıl Koridoru Anlaşması (17 Temmuz sona erdi) ile ilgili diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.
        - Kendisi ile ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten heyet var.
        - Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki, süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz.
        - Belki bu arada ağustosu beklemeden Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız.

        SELMAN ILE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomi ve bölgeseler konular masaya yatırıldı.

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        Türk Telekom
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