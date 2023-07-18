Başkan Erdoğan'dan Körfez yolunda net 'Tahıl Koridoru' mesajı: Putin'le görüşeceğim

- Tahıl Koridoru Anlaşması (17 Temmuz sona erdi) ile ilgili diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.

- Kendisi ile ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten heyet var.

- Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki, süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz.

- Belki bu arada ağustosu beklemeden Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız.