Başkan Erdoğan'dan Körfez yolunda net 'Tahıl Koridoru' mesajı: Putin'le görüşeceğim

Suriye'ye kapımız açık. Esad'la görüşürüz. Esad, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz terörle mücadele için oradayız.
Temennimiz tahıl anlaşmasının devam etmesidir. Putin'le görüşüp adımları atarız. Ayrıca bazı cambazların söylediği gibi BOTAŞ'ın satılması diye bir şey yok.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 200 işadamı ile 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıktı. Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı yaptı:
- Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek hedefimiz. İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor.
- Gündemimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi.
- Cidde'nin ardından stratejik ortağımız dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı BAE olacak.