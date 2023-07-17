Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durak Cidde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıktı. 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretiyle noktalanacak.
İLK DURAK CİDDE
Bu kapsamda Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bugün Suudi Arabistan ile başlıyor. Başkan Erdoğan, Cidde şehrini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunacak.
Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.
8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.
KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.