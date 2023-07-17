Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durak Cidde!

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.