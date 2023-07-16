KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verilecek

"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.