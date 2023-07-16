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    • 16.07.2023 12:08
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    Adıyaman'da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

    Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İHA
    Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

    Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Sinan T. idaresindeki 34 BVY 255 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağıçöplü köyü girişinde bariyerlere çarparak takla atıp şarampole yuvarlandı.

    Meydana gelen kazada minibüste bulunan sürücü Sınan Tarçın ile Orhan S., Ümit G., Zekeriya B., Muharrem İ., Mahmut S. ve İzzet T. yaralandı.

    Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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