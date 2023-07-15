Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik konusunda önemli açıklama: "Olumlu adımlar bekliyoruz"





- YUNANİSTAN: Biz iki tane komşu ülkeyiz. Yanı tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de istemiyoruz. Bu konuda sayın miçotakis yeni bir seçim geçirdi. Biz aynı şekilde yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN