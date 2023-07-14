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    • 15.07.2023 04:34
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    • 15.07.2023 04:34
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    TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    AA
    TBMM kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

    Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Güncel TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
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