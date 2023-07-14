TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.