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    • 14.07.2023 15:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzayıp uzamayacağı konusunda açıklama yapan Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." dedi. Öte yandan gündemde olan Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Avrupa Birliği kanadından beklentimizin yanıtını almak istiyoruz. Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz.

    Avrupa Birliği kanadından beklentimizin yanıtını almak istiyoruz. Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz.

    YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

    Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, biz de yeni bir seçim geçirdik. Benim kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları bir Batı Trakya'daki sorunlar. Önce büyükelçilerimiz bir araya gelecekler sonra atılması gereken adımları atacağız.

    Ayrıntılar geliyor...

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