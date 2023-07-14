Hesap vakti! PKK talimatıyla orman yakan 6 kişi enselendi

Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.