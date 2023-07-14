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    • 14.07.2023 13:56
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    Hesap vakti! PKK talimatıyla orman yakan 6 kişi enselendi

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı. PKK terör örgütüne bağlı olan sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 2022 yılında Sarıçam ilçesinden birden fazla noktada yangın çıkardığını ve bunun karşılığında para aldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK talimatıyla orman yakan 6 kişi enselendi!

    Adana'da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütünün talimatıyla orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalandı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı.

    EŞ ZAMANLI BASKINLARDA GÖZALTINA ALINDILAR
    Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti.

        Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi'nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

        ÖGÜTTEN GELEN TALİMATLARI VE PARALARI EYLEM YAPACAK KİŞİLERE...
        Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi.

        Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.
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