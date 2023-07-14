Hesap vakti! PKK talimatıyla orman yakan 6 kişi enselendi

Adana'da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütünün talimatıyla orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA GÖZALTINA ALINDILAR
Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti.