Son dakika: Tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak!

Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, restorasyon çalışmalarını ve Arkeopark Alanı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İstanbul'un tarihine ışık tutan Arkeopark alanında yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını dile getirdi.