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    • 11.07.2023 12:33
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    Van'da askeri araç kazası: bir kişi hayatını kaybetti 12 asker yaralandı

    Son dakika haberleri... Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    AA
    Van’da askeri araç kazası!

    Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

    Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde bir otomobille askeri araç çarpıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 12 ASKER YARALANDI
        Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.

        Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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        Türk Telekom
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