Van'da askeri araç kazası: bir kişi hayatını kaybetti 12 asker yaralandı

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 12 ASKER YARALANDI
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.
Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.