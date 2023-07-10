Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'yılan' benzetmesi!

Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne doğru "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Kahramankazan yakınlarında basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na ağır mesajlar yolladı."Adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu.
Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkaramaz.
Kongrelerde bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkarıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Bu, utanç verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu derhal açık bir şekilde bunun önüne geçmelidir" ifadesini kullandı.
DEMOKRESTSİ!
Yenilgiye doymayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi" dedi! Ancak kendisini istemeyen il başkanlarını affetmedi! Bugün 15'ini görevden alacağı belirtildi. İstanbul için düşündüğü ismin ise Gürsel Tekin olduğu iddia edildi.