Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'yılan' benzetmesi!

Kongrelerde bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkarıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Bu, utanç verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu derhal açık bir şekilde bunun önüne geçmelidir" ifadesini kullandı.

DEMOKRESTSİ!

Yenilgiye doymayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi" dedi! Ancak kendisini istemeyen il başkanlarını affetmedi! Bugün 15'ini görevden alacağı belirtildi. İstanbul için düşündüğü ismin ise Gürsel Tekin olduğu iddia edildi.