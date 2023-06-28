Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı: İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız."

"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜM TÜRKİYE'DİR"

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti.

DEPREM KONUTLARI İÇİN TESLİM TARİHİ

"Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: