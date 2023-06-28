Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı: İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.
VİDEO MESAJ YAYINLAMIŞTI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımlamıştı.
Vatandaşların bayramını canı gönülden tebrik eden Başkan Erdoğan, "Rabb'imize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz." dedi.
Erdoğan, Kurban Bayramı'nın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diledi.
Bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk.
Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız."
"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜM TÜRKİYE'DİR"
Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti.
DEPREM KONUTLARI İÇİN TESLİM TARİHİ
"Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: