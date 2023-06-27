Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 2! Şehir resmen boşaldı

Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.
Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.
ENDER RASTLANAN SAKİNLİK
Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.