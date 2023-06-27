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    • 27.06.2023 12:03
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    Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 2! Şehir resmen boşaldı

    Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla İstanbul trafik açısından en rahat günlerini yaşıyor. Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender görülen bir sakinlik dikkati çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.

    İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 2!

    Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.

    Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.

    ENDER RASTLANAN SAKİNLİK
    Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.

    Her gün işe, okula gitmek için binlerce kişinin kullandığı, kimi zaman kuyrukların oluştuğu metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender rastlanan bir sakinlik mevcut.

    Sabah saatlerinde yüzde 2 seviyesinde olan trafik, 10.30 itibarıyla yüzde 6'larda seyrediyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 2! Şehir resmen boşaldı
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