Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 2! Şehir resmen boşaldı

Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.

Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.