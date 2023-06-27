Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman el Burhan ile görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinin yapıldığı görüşmede Sudan'daki gelişmeler masaya yatırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşananların maalesef bir Bayramı daha buruk karşılamamıza neden olduğunu belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.