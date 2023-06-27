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    • 27.06.2023 20:23
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Erdoğan daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Sudan...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman el Burhan ile görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinin yapıldığı görüşmede Sudan'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.



    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    "GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
    Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşananların maalesef bir Bayramı daha buruk karşılamamıza neden olduğunu belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.



        TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ AYRILMADI, ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
        Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını ve bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü belirtti.


        Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak bayramın tüm Filistin halkı ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

        Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirterek Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
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