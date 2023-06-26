Hakkari'de deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Hakkari, Şırnak, Bayburt, Erzincan... Kandilli- AFAD son depremler listesi!

Son depremler listesi anbean paylaşılıyor. Hakkari'den de hissedilen deprem meydana geldi. İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA HAKKARİ'DE DEPREM!
Deprem, 26 Haziran saat 09.41'de Irak Ahmedi merkez üssünde meydana geldi. Depremin etkisi Hakkari Çukurca'da hissedildi. 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı araştırılıyor.
AFAD depremi yerin 12.12 km altında kaydetti.
HAKKARİ DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih:2023-06-26 Saat:09:41:29 TSİ
Enlem:37.192 N Boylam:43.386 E
Derinlik:12.12 km