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    • 26.06.2023 10:10
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    Hakkari'de deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Hakkari, Şırnak, Bayburt, Erzincan... Kandilli- AFAD son depremler listesi!

    Son dakika deprem haberleri hakkında aramalar hız kazandı. 26 Haziran saat 09.41'de Irak Ahmedi merkez üssünde meydana geldi. Hakkari'den de hissedildi. İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    4.7 büyüklüğünde deprem! Hakkari sallandı

    Son depremler listesi anbean paylaşılıyor. Hakkari'den de hissedilen deprem meydana geldi. İşte tüm detaylar...

    SON DAKİKA HAKKARİ'DE DEPREM!

    Deprem, 26 Haziran saat 09.41'de Irak Ahmedi merkez üssünde meydana geldi. Depremin etkisi Hakkari Çukurca'da hissedildi. 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı araştırılıyor.

    AFAD depremi yerin 12.12 km altında kaydetti.

    HAKKARİ DEPREM

    Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)

    Tarih:2023-06-26 Saat:09:41:29 TSİ

    Enlem:37.192 N Boylam:43.386 E

    Derinlik:12.12 km

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD
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        Haberler Güncel Hakkari'de deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Hakkari, Şırnak, Bayburt, Erzincan... Kandilli- AFAD son depremler listesi!
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