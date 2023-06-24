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    Yavaş Meral'i yaktı: Cumhurbaşkanı adayı olacaktı geri adım attı!

    Mansur Yavaş, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Bunu da ilk TAKVİM yazdı. Ama işler karıştı. Geri adım attı! CHP'li Tanju Özcan da aylar sonra bunu doğruladı: Yavaş, önce Akşener'le anlaştı sonra onu yarı yolda bıraktı!

    Mansur Meral’i yaktı!

    18 Mart 2023... Takvim, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı hayali kurduğunu söyledi. Evine terzi geldiğini, çok sayıda takım elbise diktirdiğini belirtti. Ama Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar etti. Seçime girdi, 13. kez kaybetti.



    CHP'li Tanju Özcan da işte bu büyük ihaneti dillendirdi! İddiasına göre Yavaş, önce Akşener'in adaylık teklifini kabul etti. Sonra vazgeçti! Kemal Bey'e 'Yanınızdayım' mesajı gönderdi. Meral Hanım'ı oyuna getirdi...

    CHP'den ihracı istenen Özcan, "Genel Merkez'de Fetö'cüler cirit atıyor. Atatürkçü kalmadı. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engiz Özkoç, Bülent Kuşoğlu sayesinde kaybettik" dedi.

    DEĞİŞMİYORUM
    Kemal Kılıçdaroğlu, arka arkaya hezimetler yaşasa da koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

        Arka arkaya açıklamalar yapınca, kılıçdaroğlu ekrana çıktı ve İmamoğlu'na tüm kapıları kapattı: Değişime en açık olan parti CHP'dir. Değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl 'değişimin önünü açın' diyebilirsin? Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim topyekûn partinin özgür iradesiyle o değişimi içselleştirmesi ve ileriye taşıması lazım. Kurultay yapılır, adaylar çıkar... Ekrem İmamoğlu da aday olabilir. 22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. Ekrem Bey görevine devam edecektir."

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