Yavaş Meral'i yaktı: Cumhurbaşkanı adayı olacaktı geri adım attı!

18 Mart 2023... Takvim, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı hayali kurduğunu söyledi. Evine terzi geldiğini, çok sayıda takım elbise diktirdiğini belirtti. Ama Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar etti. Seçime girdi, 13. kez kaybetti.
CHP'li Tanju Özcan da işte bu büyük ihaneti dillendirdi! İddiasına göre Yavaş, önce Akşener'in adaylık teklifini kabul etti. Sonra vazgeçti! Kemal Bey'e 'Yanınızdayım' mesajı gönderdi. Meral Hanım'ı oyuna getirdi...
CHP'den ihracı istenen Özcan, "Genel Merkez'de Fetö'cüler cirit atıyor. Atatürkçü kalmadı. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engiz Özkoç, Bülent Kuşoğlu sayesinde kaybettik" dedi.
DEĞİŞMİYORUM
Kemal Kılıçdaroğlu, arka arkaya hezimetler yaşasa da koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.