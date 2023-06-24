Yavaş Meral'i yaktı: Cumhurbaşkanı adayı olacaktı geri adım attı!

Arka arkaya açıklamalar yapınca, kılıçdaroğlu ekrana çıktı ve İmamoğlu'na tüm kapıları kapattı: Değişime en açık olan parti CHP'dir. Değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl 'değişimin önünü açın' diyebilirsin? Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim topyekûn partinin özgür iradesiyle o değişimi içselleştirmesi ve ileriye taşıması lazım. Kurultay yapılır, adaylar çıkar... Ekrem İmamoğlu da aday olabilir. 22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. Ekrem Bey görevine devam edecektir."

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