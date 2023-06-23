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    • 23.06.2023 13:08
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    • 23.06.2023 13:08
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    "Ekmek 10 TL olacak" haberlerine yalanlama! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

    CHP yandaşı haber sitelerinin ekmeğin 10 TL olacağına dair haberleri asılsız çıktı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatları hakkında yaptığı açıklamada “Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler” dedi.

    Ekmek 10 TL olacak haberlerine yalanlama

    Son günlerde ekmeğe zam gelecek iddiası ortaya atıldı.

    Ortaya çıkan zam söylentisi sonrası ekmeğin yeni fiyatının 10 TL'ye çıkacağı iddia edildi.

    Ancak bu iddianın gerçek olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı.

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

    'EKMEĞİN FİYATININ 10 LİRA OLACAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'
    Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

    Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderleri nedeniyle bir fiyat artışının yaşanacağını söyleyen Balcı, belirlenecek yeni fiyatın maliyet hesabı üzerinden değerlendirileceği bilgisini de verdi.

        Esnafların maliyet hesabını kendi illerindeki giderlere göre yapacağını sözlerine ekleyen Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de tüm şehirlerde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalıştıklarını söyledi.

        "YAPILACAK ZAMDA EN MAKUL FİYAT, İLLERE GÖRE MALİYET HESAPLARINA BAKILDIKTAN SONRA BELİRLENECEK"

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

        "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz."

        İSTANBUL'DA EKMEĞİN GÜNCEL FİYATI 5 TL

        Öte yandan son olarak İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) aralık ayındaki meclis toplantısında ekmeğe yeni bir zam kararı çıkmıştı.

        İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 TL oldu.
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        Türk Telekom
        Haberler Güncel "Ekmek 10 TL olacak" haberlerine yalanlama! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
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