"Ekmek 10 TL olacak" haberlerine yalanlama! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Son günlerde ekmeğe zam gelecek iddiası ortaya atıldı.
Ortaya çıkan zam söylentisi sonrası ekmeğin yeni fiyatının 10 TL'ye çıkacağı iddia edildi.
Ancak bu iddianın gerçek olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.
'EKMEĞİN FİYATININ 10 LİRA OLACAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'
Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderleri nedeniyle bir fiyat artışının yaşanacağını söyleyen Balcı, belirlenecek yeni fiyatın maliyet hesabı üzerinden değerlendirileceği bilgisini de verdi.