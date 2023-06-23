"Ekmek 10 TL olacak" haberlerine yalanlama! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

"YAPILACAK ZAMDA EN MAKUL FİYAT, İLLERE GÖRE MALİYET HESAPLARINA BAKILDIKTAN SONRA BELİRLENECEK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz."