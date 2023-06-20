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    • 20.06.2023 18:28
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    Son dakika.. Meteorolojiden İstanbul için "sarı" uyarı! | MGM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor...

    Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. MGM tarafından sarı kodlu uyarıda saat verilerek vatandaşların şiddetli yağışa karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Avrupa yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" ifadeleri ile vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sarı uyarı!

    Son dakika.. Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor.

    Bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un iç ve doğusu ile, Rize ve Artvin'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Buna göre sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İSTANBUL'A SARI UYARI
        Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. MGM tarafından sarı kodlu uyarıda saat verilerek vatandaşların şiddetli yağışa karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

        Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19:00 TSİ'ye kadar İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


        SARI UYARI KODU NEDİR?
        Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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