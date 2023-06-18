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    • 18.06.2023 13:01
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    Muğla'da kargo paketinde küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Polonya'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi.

    DHA
    Kargo paketinde 76 tarantula ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

    Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edilen kargoda, gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde, küçük cam tüplerde 76 örümcek ele geçirildi.

    Çok küçük boyutlardaki örümceklerin Kırıkkale Üniversitesi uzmanlarınca 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi.

    Yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar, Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne teslim edildi. Olaya dair soruşturma, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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    Üvey anne
    Haberler Güncel Muğla'da kargo paketinde küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi
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