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    • 17.06.2023 10:37
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    Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Demirleme sahasına çekildi

    Son dakika haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Barbados' bayraklı destek faaliyetleri gemisi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

    Boğaz’da arıza

    Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Barbados' bayraklı destek faaliyetleri gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

    İstanbul'dan Norveç'e gitmek üzere denize açılan 90 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Senara' isimli destek faaliyetleri gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı.

    Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi.

    Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Demirleme sahasına çekildi
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