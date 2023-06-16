Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında birinci manşet! "İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın tavrı net"

Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmayı uman İsveç, Ankara'dan beklediği yeşil ışığı yine alamadı. Başkan Erdoğan'ın sözleri, ABD ve Avrupa medyasında büyük yankı buldu:





Politico: Erdoğan, İsveç'in NATO umutlarını önemsemedi. Ankara, bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair yükselen umutlara soğuk su döktü.



The Guardian: İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın tavrı net. Kapılar kapandı.



New York Times: İsveç'in NATO hayali zor gibi. Türkiye'de İsveç'in NATO'ya katılma hedefine dair görüşmeler ilerleme kaydedilmeden sonlandı.