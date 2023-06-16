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    Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında birinci manşet! "İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın tavrı net"

    NATO için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Türkiye'nin onayını alabilmek girişimlerini sıkılaştırdı. Ankara'daki kritik toplantının ardından İsveçli Başmüzakereci Oscar Stenström'ün açıklamaları Stockholm'de soğuk duş etkisi yarattı. Başkan Erdoğan'ın sözleri ise dünyada yankı uyandırdı.

    İsveç duvara çarptı

    Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmayı uman İsveç, Ankara'dan beklediği yeşil ışığı yine alamadı. Başkan Erdoğan'ın sözleri, ABD ve Avrupa medyasında büyük yankı buldu:



    Politico: Erdoğan, İsveç'in NATO umutlarını önemsemedi. Ankara, bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair yükselen umutlara soğuk su döktü.

    The Guardian: İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın tavrı net. Kapılar kapandı.

    New York Times: İsveç'in NATO hayali zor gibi. Türkiye'de İsveç'in NATO'ya katılma hedefine dair görüşmeler ilerleme kaydedilmeden sonlandı.



    France 24: Erdoğan, terör konusunda taleplerini yerine getirmeyen İsveç'e yeşil ışık yakmayacak.

    Bloomberg: Erdoğan, İsveç Terörle Mücadele Yasası'nın NATO hedefi için yeterli olmadığını söyledi. İsveç, duvara çarptı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında birinci manşet! "İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın tavrı net"
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