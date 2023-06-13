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    • 13.06.2023 09:11
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    Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

    Son dakika haberleri... Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL değerinde sahte altın süren, kendilerini engelli raporu çıkarma vaadiyle ve MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 13 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

    Piyasaya sahte altın süren şebekeye operasyon

    Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 3 farklı çalışma neticesinde piyasaya 4 milyon 500 bin TL düşük ayarlı sahte altın süren 10 kişi, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandırılan 2 kişi ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 kişiyi tespit etti.

    Savcılık kararıyla tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Ekipler şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Güncel Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon
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