Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 3 farklı çalışma neticesinde piyasaya 4 milyon 500 bin TL düşük ayarlı sahte altın süren 10 kişi, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandırılan 2 kişi ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 kişiyi tespit etti.