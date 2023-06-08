Kemal Kılıçdaroğlu istifa beklentilerine kulak tıkadı! | Sosyal medya yıkıldı: Git artık dedeee...

Kılıçdaroğlu, ne yaptıysa kendi kendine yaptı! Hiçbir seçimi kazanamadı ama istifaya yanaşmadı. "Git" diyenleri hain saydı. Partiden attı. Bütün itibarını sıfırladı. CHP'li seçmeni bunalttı.
SosyaL medya da patladı. Kemal Bey'in her Tweet'ine "Gitsene" yorumları yağdı. Sadece eşi Selvi Hanım ile kızının "Kal" dediği ortaya çıktı! Tabii bir de CHP'den nemalanan kurmayları...
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Gençler için istifa etmeyi düşünüyor musun?
80 yaşında ülke yönetmeye mi talip olacaksınız? O yaşta, ev satmak için bile akıl sağlığı raporu istiyorlar
Müdür talimatlara devam ediyor!
Dedeeee bi sal bizi artık...
Faik Öztrak'ı da al git...