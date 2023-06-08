Kemal Kılıçdaroğlu istifa beklentilerine kulak tıkadı! | Sosyal medya yıkıldı: Git artık dedeee...





İMAM'OĞLU BOMBALADI!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tam 12. Kez yenildi. Yine de koltuktan inmedi. Toplumun her kesiminden "istifa" sesleri yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da son sözünü söyledi. "9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Değişim meselesi önemli. Çok önemli bir kavram. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişimi en güçlü şekilde talep ediyorum. Yoksa değişimin bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamamız şart" dedi. Kılıçdaroğlu'nu açıkça istifaya davet etti. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından şimdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Liderinin koltukta kalmakta ısrar ederse, İmamoğlu'nun başka alternatiflere yöneleceği kaydedildi.