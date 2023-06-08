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    Kemal Kılıçdaroğlu istifa beklentilerine kulak tıkadı! | Sosyal medya yıkıldı: Git artık dedeee...

    Kemal Bey, seçimden önce bol bol tweet attı. Vaatler anlattı. Herkesi kandırdı. Milyonlarca kez tıklandı! Ama seçimi kazanamadı, yine de koltuğa yapıştı. seçmeni bıktırdı! Artık attığı her tweet'e aynı yorum yapılmaya başlandı: Git artık dedeee..

    Sosyal mesafe

    Kılıçdaroğlu, ne yaptıysa kendi kendine yaptı! Hiçbir seçimi kazanamadı ama istifaya yanaşmadı. "Git" diyenleri hain saydı. Partiden attı. Bütün itibarını sıfırladı. CHP'li seçmeni bunalttı.

    SosyaL medya da patladı. Kemal Bey'in her Tweet'ine "Gitsene" yorumları yağdı. Sadece eşi Selvi Hanım ile kızının "Kal" dediği ortaya çıktı! Tabii bir de CHP'den nemalanan kurmayları...

    İŞTE O MESAJLAR
    Gençler için istifa etmeyi düşünüyor musun?
    80 yaşında ülke yönetmeye mi talip olacaksınız? O yaşta, ev satmak için bile akıl sağlığı raporu istiyorlar
    Müdür talimatlara devam ediyor!
    Dedeeee bi sal bizi artık...
    Faik Öztrak'ı da al git...



        İMAM'OĞLU BOMBALADI!'
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tam 12. Kez yenildi. Yine de koltuktan inmedi. Toplumun her kesiminden "istifa" sesleri yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da son sözünü söyledi. "9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Değişim meselesi önemli. Çok önemli bir kavram. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişimi en güçlü şekilde talep ediyorum. Yoksa değişimin bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamamız şart" dedi. Kılıçdaroğlu'nu açıkça istifaya davet etti. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından şimdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Liderinin koltukta kalmakta ısrar ederse, İmamoğlu'nun başka alternatiflere yöneleceği kaydedildi.

        KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR
        İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisine düşüncelerini anlattığını belirterek, "İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem. Siyasi yasak ne olacak, İBB ne olacak, yerel seçimler ne olacak vs... Kervan yolda düzülür, bu süreçler kolay şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek" dedi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu istifa beklentilerine kulak tıkadı! | Sosyal medya yıkıldı: Git artık dedeee...
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